Крупный поставщик наркотиков задержан в Томске с 13 кг «товара»

СЕГОДНЯ 12:33 2019-05-31T12:35:48+03:00

Наркотики находились в съемном доме. Фото: УМВД по ТО

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Управление МВД России по Томской области сообщило о задержании 34-летнего мужчины, который подозревается в организации поставок крупных партий наркотиков на территорию Сибири. Выйти на след предполагаемого преступника удалось в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

«В арендованной злоумышленником доме, в одной из деревень Томского района было обнаружено свыше 13 килограммов наркотических средств», - сообщила пресс-служба ведомства. Стражи порядка пояснили, что задержанный томич обычно распространял свой товар посредством закладок, а информацию о местонахождении тайников передавал посредством общения в Интернете.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. За совершение преступлений ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU