Коррекционная школа Томска отказалась брать в лагерь ребенка-инвалида
В одной из коррекционных школ города Томска произошла неприятная ситуация, связанная с отказом принять в летний лагерь дневного пребывания ученика-инвалида, страдающего нарушением в ментальной сфере. Школьная администрация мотивировала решение тем, что не может предоставить сопровождающего для мальчика.
Матери «отвергнутого» учащегося пришлось обращаться за помощью к уполномоченному по правам детей. Женщина пояснила, что в учебное время сопровождающий ее сыну всегда предоставлялся, и ранее в школе обещали принять ребенка на летнюю площадку.
Специалисты аппарата провели беседу с руководством департамента образования Томска, которое в свою очередь связалось с коррекционной школой, после чего сопровождающего для мальчика-инвалида нашли в течение одного рабочего дня. Сейчас ученик уже посещает пришкольный лагерь, его право на летний отдых восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU