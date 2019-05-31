Коррекционная школа Томска отказалась брать в лагерь ребенка-инвалида

СЕГОДНЯ 12:10 2019-05-31T12:15:46+03:00

«Отфутболить» неудобного ребенка проще всего, но, к счастью, не всегда получается Фото: "КП" Архив

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В одной из коррекционных школ города Томска произошла неприятная ситуация, связанная с отказом принять в летний лагерь дневного пребывания ученика-инвалида, страдающего нарушением в ментальной сфере. Школьная администрация мотивировала решение тем, что не может предоставить сопровождающего для мальчика.

Матери «отвергнутого» учащегося пришлось обращаться за помощью к уполномоченному по правам детей. Женщина пояснила, что в учебное время сопровождающий ее сыну всегда предоставлялся, и ранее в школе обещали принять ребенка на летнюю площадку.

Специалисты аппарата провели беседу с руководством департамента образования Томска, которое в свою очередь связалось с коррекционной школой, после чего сопровождающего для мальчика-инвалида нашли в течение одного рабочего дня. Сейчас ученик уже посещает пришкольный лагерь, его право на летний отдых восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU