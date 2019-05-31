Томская власть ищет средства на сохранение церкви в Нагорном Иштане

СЕГОДНЯ 10:03 2019-05-31T10:04:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце 2018-го томичи подали заявку в Министерство культуры РФ для выделения денег на восстановление Петропавловской церкви. Минкультуры и Росимущество отказали в запросе, сославшись на то, что пока средств на данный объект нет. На работы необходимо выделить 14,66 миллиона рублей.

Дело в том, что храму грозит полное обрушение. Церковь поставлена в очень красивом месте, на высоком берегу, который быстро сползает в овраг. Берег под соседним с церковью домом рухнул примерно месяц назад.

Петропавловская церковь в Нагорном Иштане — деревянная церковь, построенная в псевдорусском стиле в 1872 году. Этот храм известен тем, что стал частью декораций для кинопоэмы Андрея Кончаловского «Сибириада». В конце 70-ых годов деньги от режиссера Андрея Кончаловского были последним финансовым вливанием в его реставрацию.

Церковь в 1931 годуФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU