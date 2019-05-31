В Томске собрались разработчики беспилотников

СЕГОДНЯ 07:59 2019-05-31T07:59:38+03:00

Сегодня подведут итоги конкурса «Авиароботех – 2019» и объявят победителей

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Сегодня, 31 мая, на конкурсе разработчиков авиационных систем «Авиароботех» пройдет круглый стол, презентация компаний-участников и подведение итогов конкурса. Подробности сообщили в пресс-службе «белого дома».

Утром в ТУСУРе прошел круглый стол «Нормативные и технологические особенности применения беспилотных авиационных систем в РФ». На открытии выступал руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Олег Мартьянов.

Участники обсудили организацию опытного района применения БАС в Томской области, использование технологий Big Data, необходимые для развития рынка беспилотных систем нормативно-правовые изменения, технические вопросы.

В 14 часов в Доме ученых пройдет презентация организаций – участников конкурса и биржа контактов. Там можно будет увидеть самые разные модели беспилотников.

В 17 часов здесь же подведут итоги конкурса "Авиароботех".

Отметим, что организаторами конкурса являются администрация Томской области и ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «Аэронет».

ИСТОЧНИК KP.RU