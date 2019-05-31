2019-05-31T07:46:34+03:00
Туризм

В Томской области разрабатывают новую туристическую карту

Получить ее можно будет как в отелях, так и на мероприятиях
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Туристическая карта позволит гостям ориентироваться в достопримечательностях районовТуристическая карта позволит гостям ориентироваться в достопримечательностях районовФото: из открытых источников
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Туристическая карта позволит гостям ориентироваться в многообразии достопримечательностей муниципалитетов и станет помощником при планировании путешествий по Томской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Разработкой карты занимается областной департамент по культуре и туризму совместно с АНО «Координационный центр «Единая туристическая информационная система».

Карта будет бесплатно распространяться в отелях, музеях, на автозаправочных станциях, а также во время проведения массовых мероприятий.

Уточнить подробности по проекту можно по телефону: 8-903-955-3232.

ИСТОЧНИК KP.RU

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