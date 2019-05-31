В Томской области разрабатывают новую туристическую карту
Получить ее можно будет как в отелях, так и на мероприятиях
Туристическая карта позволит гостям ориентироваться в достопримечательностях районовФото: из открытых источников
Изменить размер текста:
Туристическая карта позволит гостям ориентироваться в многообразии достопримечательностей муниципалитетов и станет помощником при планировании путешествий по Томской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Разработкой карты занимается областной департамент по культуре и туризму совместно с АНО «Координационный центр «Единая туристическая информационная система».
Карта будет бесплатно распространяться в отелях, музеях, на автозаправочных станциях, а также во время проведения массовых мероприятий.
Уточнить подробности по проекту можно по телефону: 8-903-955-3232.
ИСТОЧНИК KP.RU