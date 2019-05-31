Пенсионер сбежал из томской больницы

СЕГОДНЯ 07:25 2019-05-31T07:25:51+03:00

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал в Вконтакте ориентировку и просит горожан помочь в поисках Владимира Александровича Артемьева. Он ушел из больницы на Бела Куна в неизвестном утром 30 мая.

Мужчине 63 года, рост — 170 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет светло-русые волосы и голубые глаза. Был одет в красную олимпийку, синюю майку, серое трико и синие тапочки.

По словам врачей, пропавший нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти.

Всех, кто располагает информацией, просят сообщить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU