Томич украл телефон, проникнув в чужую квартиру

СЕГОДНЯ 11:33 2019-05-30T11:34:18+03:00

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В дежурную часть по Томскому району обратился местный житель села Моряковский Затон. Он пожаловался, что украли телефон прямо из квартиры.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый местный житель, 1970 года рождения.

По предварительным данным, мужчина смог забраться в чужую квартиру на улице Тургенева и похитить сотовый телефон стоимостью 7000 рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье 158 «Кража». Санкцией предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU