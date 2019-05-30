Томич украл телефон, проникнув в чужую квартиру
Подозреваемого задержали по горячим следам
На подозреваемого завели уголовное делоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В дежурную часть по Томскому району обратился местный житель села Моряковский Затон. Он пожаловался, что украли телефон прямо из квартиры.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый местный житель, 1970 года рождения.
По предварительным данным, мужчина смог забраться в чужую квартиру на улице Тургенева и похитить сотовый телефон стоимостью 7000 рублей.
На подозреваемого завели уголовное дело по статье 158 «Кража». Санкцией предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU