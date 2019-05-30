2019-05-30T10:52:32+03:00
Общество

Лучший почтальон Сибири живет в Томске

Участники решали кейсы и разбирали нестандартные ситуации с подписчиками
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Победителю ему вручили нагрудный знак «Лучший по профессии» и премиюПобедителю ему вручили нагрудный знак «Лучший по профессии» и премию
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В Красноярске состоялся этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства Почты России. За звание лучшего в профессии соревновались 12 почтальонов и 12 водителей из городов и сел Сибири. В конкурсе приняли участие лучшие по профессии из Алтайского, Красноярского, Забайкальского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей, Республик Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия.

Победителем в номинации «Лучший почтальон» стал Владимир Клиндухов, почтальон 1 класса отделения почтовой связи 634050 Томского почтамта. Второе место заняла Ирина Безбородова, из Иркутска, третье – Наталья Пархоменко из Белоярска.

- С самого начала я очень волновался, но все же надеялся занять призовое место, а может быть и победить! Мы усердно готовились к этой победе. Теперь будем готовиться достойно представить макрорегион на финальном этапе, – признался Владимир Клиндухов.

Как победителю ему вручили нагрудный знак «Лучший по профессии», диплом и 30 000 рублей, обладательнице 2-го места дали премию 25 000 рублей, за 3-го место – 20 000 рублей. Владимир представит Сибирский макрорегион Почты России в финале конкурса, который пройдет в Москве в июле этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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