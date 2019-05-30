Строительство третьего моста через Томь под вопросом
Сергей Жвачкин выступил против строительства третьего моста через Томь за счет средств областного бюджета. Об этом он сообщил на ежегодном отчете в ЗакДуме.
- Этот мост опять захотели построить мечтатели в мэрии Томска. Позиция у меня одна: любой каприз за ваши деньги, тем более что городская администрация у нас хвастается профицитом. Но у области лишних 30 миллиардов рублей на этот мегапроект нет и не будет, — подчеркнул губернатор Томской области.
Губернатор напомнил, что строительство моста через Вах обошлось в 9 миллиардов рублей. И построен он на деньги трех бюджетов — федерального, Томской области и Югры.
- Потому что мост через Вах был жизненно необходим — люди платили деньги, чтобы пересечь границу регионов. Жизненно необходим новый мост через Чулым, чтобы обеспечить круглогодичный проезд в Асино, Зырянку, Первомайку, Тегульдет. А вот необходимость третьего моста через Томь ценой в 30 миллиардов у меня вызывает вопросы.
Поэтому предлагаю не витать в облаках, а ставить перед собой реальные цели, — подвел итог глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU