2019-05-30T07:24:24+03:00
Недвижимость

Строительство третьего моста через Томь под вопросом

Губернатор сказал, что против траты бюджетных денег на этот проект
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Фото: Vse42.ruФото: Vse42.ruФото: из открытых источников
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Сергей Жвачкин выступил против строительства третьего моста через Томь за счет средств областного бюджета. Об этом он сообщил на ежегодном отчете в ЗакДуме.

- Этот мост опять захотели построить мечтатели в мэрии Томска. Позиция у меня одна: любой каприз за ваши деньги, тем более что городская администрация у нас хвастается профицитом. Но у области лишних 30 миллиардов рублей на этот мегапроект нет и не будет, — подчеркнул губернатор Томской области.

Губернатор напомнил, что строительство моста через Вах обошлось в 9 миллиардов рублей. И построен он на деньги трех бюджетов — федерального, Томской области и Югры.

- Потому что мост через Вах был жизненно необходим — люди платили деньги, чтобы пересечь границу регионов. Жизненно необходим новый мост через Чулым, чтобы обеспечить круглогодичный проезд в Асино, Зырянку, Первомайку, Тегульдет. А вот необходимость третьего моста через Томь ценой в 30 миллиардов у меня вызывает вопросы.

Поэтому предлагаю не витать в облаках, а ставить перед собой реальные цели, — подвел итог глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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