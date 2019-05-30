2019-05-30T07:06:04+03:00
Экономика

Средняя зарплата в Томской области стала более 41 тысячи рублей

Такую цифру назвал губернатор в своем отчете по итогам 2018 года
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Благодаря указам президента ситуацию с зарплатами бюджетников удалось переломить.Благодаря указам президента ситуацию с зарплатами бюджетников удалось переломить.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 30 мая, губернатор Сергей Жвачкин выступил с отчетом о работе исполнительной власти в 2018 году.

Он озвучил, что средняя зарплата в регионе в 2018 году превысила 41 тысячу рублей и прокомментировал:

- Терпеть не могу понятие «средняя заработная плата», но есть объективные цифры: за последние пять лет средний уровень зарплаты в Томской области вырос на 27 процентов и превысил 41 тысячу рублей. В прошлом году среднемесячная зарплата выросла на 9 процентов. А рост реальной зарплаты в области стал максимальным за последние 10 лет и составил почти 6 процентов, — сказал губернатор.

- Конечно, средняя зарплата различается по отраслям, и даже в одном учреждении она разная. Конечно, темпы роста никого не устраивают. У нас все еще есть бедные люди. Но нельзя не замечать, как меняется ситуация к лучшему, — отметил глава региона. — Вспомните, как еще недавно унизительно мало зарабатывали учителя на селе. А сегодня, без преувеличения, им в районах завидуют многие предприниматели.

Благодаря указам президента ситуацию с зарплатами бюджетников удалось переломить. Но сегодня мы идем дальше и решаем проблему доходов людей, работающих во внебюджетных отраслях, — подчеркнул глава региона.

Сергей Жвачкин отметил, что один из инструментов у региональной власти для решения этой задачи — стимулирование развития промышленного производства, малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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