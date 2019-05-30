В Томской области составили районную карту алиментщиков

СЕГОДНЯ 06:44 2019-05-30T06:44:21+03:00

Ряд алиментщиков имеют разного рода собственность и могут быть ее лишены, если не заплатят Фото: Михаил ФРОЛОВ

У некоторых должников есть и авто, и недвижимость

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В службе судебных приставов по Томской области произвели ряд расчетов на должников по алиментам в разрезе районов региона.

Так, в процентном соотношении больше всего женщин-должников по алиментам проживает в Тегульдетском (более 38% от общего количества) и Бакчарском районах (более 36%). «Лидерами» по сильной половине являются города Кедровый (почти 87%) и Северск (85%).

При этом Тегульдетский район является территорией, где больше всех трудоустроенных должников, а наибольшее количество неработающих алиментщиков приходится на Зырянский (70%) и Первомайский (69%) районы, а также, если учитывать административное деление областного центра, на Ленинский район города Томска – 75%. При этом средний показатель по Томску составляет 61%.

Ряд алиментщиков имеют разного рода собственность. Больше всего автовладельцев проживает в Томском районе (почти 30% от общего количества алиментщиков в этом муниципальном образовании), а район Первомайский стал лидером по должникам, имеющим недвижимость (32%).

Самым «богатым» по количеству банковских счетов оказался Кривошеинский район: здесь счета имеют 90,5% алиментщиков. В Верхнекетском районе должники открывали счета не так охотно - всего 65,8%.

Данные, полученные из регистрирующих органов и кредитных организаций, являются основанием для принудительных мер – ареста имущества, обращения взыскания на счета, вынесения постановлений о запрете на регистрацию авто и недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU