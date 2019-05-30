Томская Росгвардия показала старшеклассникам специфику служебной деятельности

СЕГОДНЯ 06:30 2019-05-30T06:30:49+03:00

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В Управление Росгвардии по Томской области обратилось руководство администрации Томского района «Управление образования» с просьбой принять участие в 5-дневных учебных сборах для учащихся 10-х классов школ муниципалитета, которые организованы и проходят в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». К мероприятиям Управлением образования района привлечены силовые ведомства и медицинские структуры: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Томской области, Управление МВД России по Томской области, ОГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф». Руководитель сборов - директор Томской региональной спортивно-патриотической общественной организации «Сыны Отечества» Антон Иглаков.

Принять участие в сборах предстояло и сотрудникам подразделений Управления Росгвардии по Томской области и 98-ой ордена Жукова дивизии Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Все мероприятия проводились на территории МБОУ «Рассветовская СОШ» Томского района. Старшеклассники разбились на шесть взводов, каждым из которых руководил свой инструктор - представитель СПОО «Сыны Отечества» или преподаватель основ безопасности жизни одной из школ Томского района. Со структурой и особенностями служебной деятельности томской Росгвардии старшеклассники знакомились в формате военно-тактической игры, каждая учебная точка которой как можно полнее демонстрировала специфику работы того или иного подразделения ведомства: ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны, кинологической службы Северского соединения. Бойцы отряда мобильного особого назначения рассказали учащимся о боевом пути отряда, специфике службы в рядах Росгвардии, работе инженерно-технической группы, показали и прокомментировали назначение экипировки, снаряжения и бронеавтомобиля «Тигр». И здесь молодых людей ждал весьма приятный сюрприз — возможность прокатиться в настоящей бронемашине спецназа. После обязательного инструктирования о правилах поведения при посадке и высадке, учащиеся рванули в кабину и тут же приступили к фотографированию и видеосъемке столь незаурядного события в их жизни. С нескрываемым восторгом ребята встретили и следующую станцию, где их ожидали СОБРовцы, облаченные в спецодежду и балаклавы. Возможность поучиться у настоящих профессионалов мастерству рукопашного боя и приемам защиты от нападения представилась всем желающим. И если бы не временные рамки мероприятия, мастер-класс затянулся бы на несколько часов. На следующем этапе участников сборов ждал сотрудник вневедомственной охраны томской Росгвардии, представивший экипировку и оружие, состоящие на вооружении подразделения. Старший лейтенант полиции Василий Алпатский поведал ребятам об особенностях служебных будней и основных задачах по защите имущества граждан, помог разобрать и собрать учебный пистолет Макарова и приметить экипировку росгвардейца вневедомственной охраны. В бронежилете и каске-сфере ребята пробежали стометровку на скорость, после чего бурно обсуждали, как непросто «с такой тяжестью бегать за преступниками». Продолжили мастер-класс военнослужащие -кинологи Северского соединения. Они рассказали об основных требованиях к дрессировке служебных собак, характере и привычках своих питомцев,правилах их кормления и содержания. Со своими четвероногими напарниками военнослужащие провели показательные выступления задержания правонарушителя, его доставления в полицию и многое другое, что у ребят вызвало восторг и восхищение. После всего увиденного, услышанного и прочувствованного ребятам просто необходима была соответствующая встряска. И она не заставила себя ждать. На следующей станции учащихся ждала физзарядка с военнослужащим Росгвардии. Майор Денис Орлов, отвечающий за физическое воспитание сотрудников и военнослужащих томской Росгвардии, провел с ребятами мастер-класс, выполнив вместе с ними комплексы силовых упражнений для военнослужащих, а затем показал несколько приемов рукопашного боя. Руководитель и члены «Сынов Отечества» и представитель администрации Томского района искренне поблагодарили сотрудников и военнослужащих Росгвардии за столь яркое и содержательное мероприятие, подчеркнув очень важную роль росгвардейцев в патриотическом воспитании подрастающего поколения — будущих защитников Отечества, а также пригласили к дальнейшему плодотворному сотрудничеству и совместному проведению военно-патриотических мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU