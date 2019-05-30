Горячая линия по детскому отдыху пройдет сегодня в Томске

СЕГОДНЯ 06:05 2019-05-30T06:11:12+03:00

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В четверг в Томской области будет организована прямая телефонная линия, посвященная летнему детскому отдыху и оздоровлению в 2019 году. Свои вопросы специалистам департамента по вопросам семьи и детей жители региона смогут задать с 14.00 до 18:00 часов по телефонам 713-995 и 713-951.

Как пояснила пресс-служба администрации Томской области, в центре внимания будут такие вопросы, как: оздоровительная кампании предстоящего лета и информация об организациях, которые примут детей в 2019 году; условия получения путевок для детей в трудной жизненной ситуации; прохождение детьми и подростками круглогодичного санаторно-оздоровительного отдыха; компенсации за самостоятельно приобретенные санаторные путевки.

По данным обладминистрации, летом 2019 года в в детских лагерях и санаториях региона отдохнут более 72 тысяч школьников, в том числе 26,5 тысячи детей из малоимущих семей, детей-сирот и детей-инвалидов. На финансирование их отдыха и оздоровления областной бюджет выделит 308,7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU