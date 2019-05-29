2019-05-29T13:27:25+03:00
Здоровье

Томские хирурги нашли в желудке девушки полкилограмма волос

Школьница жевала свои волосы в течение 10 лет
Татьяна Щукина
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Врачам пришлось вскрыть стенку желудка, чтобы достать волосыВрачам пришлось вскрыть стенку желудка, чтобы достать волосыФото: "КП" Архив
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Уникальную находку внутри юной пациентки обнаружили сотрудники больницы скорой медицинской помощи в Томске. 16-летняя девушка обратилась к медикам с жалобами на выпадение волос, врачи выявили у нее анемию и отправили на УЗИ, где было выявлено большое инородное тело, занимавшее 80% объема желудка.

В ходе экстренной операции хирурги извлекли из девочки огромный ком спрессованных волос весом 500 граммов, для этого им пришлось разрезать брюшную стенку и вскрыть полость желудка.

Как пояснили эксперты департамента здравоохранения Томской области, у юной томички редкое заболевание – трихофагия - навязчивое поедание волос. Свои волосы девочка жевала около 10 лет.

После операции пациентка чувствует себя хорошо, однако, как отмечают медики, в дальнейшем ей. Вероятно, понадобится помощь психиатров, чтобы избавиться от своей вредной привычки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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