2019-05-29T11:41:17+03:00
Звезды

Томичка признана самой красивой девушкой с инвалидностью в Сибири

Алина Зайнулина покорила жюри известного конкурса в Омске
Татьяна Щукина
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Алина для многих является примером активности и стойкости. Фото: мэрия ТомскаАлина для многих является примером активности и стойкости. Фото: мэрия Томска
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22-летняя Алина Зайнулина привезла сразу три награды с конкурса красоты и таланта «Звезда Сибири – 2019», который завершился на днях в городе Омске. Встретившись в финале на сцене Омского государственного драматического «Пятого театра», за корону соперничали 13 участниц, представивших разные регионы Сибири и Дальнего Восток. Томичке жюри присудило победу сразу в трех номинациях - «Звезда добра», «Звезда грации» и «Самая красивая».

«Алина Зайнулина занимается в муниципальном Дворце творчества по направлению «Танцы без границ». Творческая подготовка помогла девушке показать высокий результат», - с гордостью за землячку отметила пресс-служба мэрии Томска.

Надо сказать, Алина является для многих людей знаменитостью и примером стойкости. Потеряв возможность ходить в 2 года после дорожной аварии, она с подросткового возраста успешно реализует себя в разных сферах. На ее счету работа моделью в агентства «Особая мода» и многочисленные спортивные награды.

Последние годы девушка активно занимается бальными танцами (тренер Сергей Кесс) и планирует стать мастером спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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