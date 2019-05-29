2019-05-29T10:45:19+03:00
Происшествия

В массовом ДТП на Нахимова в Томске перевернулась иномарка

В 10 утра напротив горбольницы столкнулись три автомобиля
Татьяна Щукина
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Место происшествияМесто происшествияФото: соцсети
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Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло утром 29 мая в Томске. В 10:00 на улице Нахимова, в районе Городской больницы №3 произошло столкновение трех попутных иномарок «Nissan March», «Mitsubishi» и «Toyota Ist». Последняя из них в результате аварии опрокинулась на бок. ДТП вызвало временное затруднение движение на участке Нахимова от улицы Вершинина в сторону Лагерного сада.

Как пояснили в управлении МВД по Томской области, в данной аварии никто не пострадал.

Напомним, что на днях в Томске произошло ДТП со столкновением двух авто, в котором пострадали 4 человека. Водитель «Мазды» при повороте нарушил ПДД и столкнулся с «Ладой», где ехали двое парней и 22-летняя девушка. Все участники аварии были с травмами доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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