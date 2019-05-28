В Томской области женщина потеряла ребенка в ходе преждевременных родов

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-28T12:30:07+03:00

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Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное по факту причинения смерти по неосторожности новорожденному ребенку (по статье 109 УК РФ).

Как сообщили в ведомстве, 26 мая 2019 года в Молчановскую районную больницу позвонила местная жительница. Она сообщила о том, что у неё произошли преждевременные роды. Врачи доставили женщину и тело новорожденного семимесячного младенца в больницу. К сожалению. В результате родов младенец скончался.

Для установления всех обстоятельств произошедшего местный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Назначена судебная медицинская экспертиза на предмет установления причины смерти новорожденного. Сейчас допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU