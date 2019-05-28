7 июня томичи отпразднуют День города

СЕГОДНЯ 12:12 2019-05-28T12:14:41+03:00

На Воскресенской горе традиционно будет историко-культурная программа Фото: ОЛЕГ АСРАТЯН

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День города было решено разбить на большие тематические блоки: Томск Исторический, Томск Творческий, Музыкальный, Студенческий и Танцевальный.

В течение всего дня будут открыты экспозиции Музея истории Томска на Воскресенской горе, пройдет фестиваль деревянного зодчества и прозвучат аудиоэкскурсии в муниципальном электротранспорт, – сообщили в пресс-службе мэрии.

Дневная семейно-развлекательная программа пройдет на площади Новособорной. Гостей праздника ждет концерт детских творческих коллективов, викторины и квесты о Томске, игры и спортивные состязания. Также пройдет показ на большом экране конкурсного видео участников и победителей фестиваля любительских видеороликов о Томске.

В 16.30 начнется концерт «Город над Томью»: на центральной сцене площади Новособорной - выступят кавер-группы с песнями о Томске. Завершит концерт выступление муниципального джаз-оркестра ТГУ-62.

В 20.00 начнется концерт с участием коллективов ВУЗов Томска. Завершат праздник танцевальные номера школы-студии «Юди», шоу-балета «Вавилон» и образцовый хореографический коллектив «Экзерсис».

ИСТОЧНИК KP.RU