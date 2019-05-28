На заводы и улицы: 1800 подростков трудоустроят летом в Томске

СЕГОДНЯ 12:06 2019-05-28T12:06:47+03:00

В основном, молодежь привлекут к наведению порядка в городе. Фото: admin.tomsk.ru

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В среду, 29 мая, в 12 часов в Томске состоится открытие «Трудового лета – 2019». Как пояснили в мэрии, работу подросткам в каникулы предложили почти 50 предприятий, организаций и учреждений.

«Планируется трудоустроить более 1800 подростков, в том числе состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, на внутришкольном учете. Подготовкой школьных помещений к новому учебному году займутся порядка 1000 человек. В реальном секторе экономики будут трудиться порядка 800 ребят. Кроме того, подростков готовы принять строительные студотряды», - пояснила пресс-служба горадминистрации.

Школьникам займутся благоустройством и уборкой внутриквартальных территорий, дворов, помещений и детских площадок, озеленением зон отдыха, уходом за растениями, обрезкой кустарников, а на предприятиях ребятам поручат выполнение специальных операций.

Со всеми подростками заключат срочные трудовые договоры, им оформят трудовые книжки. Помимо зарплаты от работодателей дети получат выплаты от службы занятости.

В «Трудовом лете – 2019» пожелали участвовать предприятия «Томская электронная компания», «Томскнефтехим», «Эскимос», «Манотомь», управляющие компании «Жилсервис ТДСК», «Каштачная», «МСЧ «Строитель», горбольница №2» и другие

ИСТОЧНИК KP.RU