В Томске поймали «вора в законе»

СЕГОДНЯ 11:31 2019-05-28T11:31:35+03:00

Теперь задержанного могут посадить на срок от 8 до 15 лет. Фото: Александр ГЛУЗ

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Следственное управление МВД региона возбудило уголовное дело на подозреваемого «авторитета». В ходе расследования выяснилось, что житель города Томска имел статус «вора в законе» и сферу своего преступного влияния на территории Томской области, занимая высшее положение в преступной иерархии региона.

При поддержке бойцов Росгвардии подозреваемый был задержан. Его допросили, обыскали жилье. В результате нашли предметы, документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для расследования.

Теперь задержанного могут посадить на срок от 8 до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU