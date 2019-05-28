В Томске устроят общегородской праздник для выпускников школ

СЕГОДНЯ 11:15 2019-05-28T11:15:44+03:00

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В нашем городе впервые отметят День выпускника. По решению властей, праздник будет на площади Новособорной в конце июня.

- Для молодежи готовится масштабная развлекательная программа. Мы соберем всех выпускников школ города Томска и устроим для них праздник. Мы хотим развернуть большую творческую палитру самих выпускников, дать им возможность для самореализации. Это будет очень ярким и новым событием для Томска, — рассказал журналистам заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

Казалось бы, теперь школьники, а точнее, их родители могли бы сэкономить на выпускном, однако, событие назначено на отдельный от школьных мероприятий день.

ИСТОЧНИК KP.RU