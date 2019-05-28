2019-05-28T07:41:59+03:00
Общество

Педагог из Каргаска представит Томскую область на конкурсе «Учитель года России»

Людмила Воробьева-Исаева не только преподает историю, но и руководит музеем
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Людмила Федоровна преподает в школе-интернате № 1 с. Каргасок 14 лет.Людмила Федоровна преподает в школе-интернате № 1 с. Каргасок 14 лет.Фото: из открытых источников
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Учитель истории и обществознания Людмила Воробьева-Исаева вышла в финал Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019». Теперь она отправится на следующий этап в Москву, который пройдет с 1–5 июля, а затем с 21 сентября по 5 октября в Грозном. За победу будут бороться 85 человек.

В Москве Людмиле Воробьевой-Исаевой предстоит выполнить первое конкурсное задание — написать эссе по теме «Я — учитель», а в Грозном показать мастерство в ведении урока в школе, провести внеурочное мероприятие для детей и дать мастер-класс для коллег-педагогов.

Отметим, что в 2013 году победителем конкурса «Учитель года России» стал учитель физики из 49-й школы Томска Сергей Колпаков, в 2015 году лауреатом всероссийского конкурса был признан Алексей Воробьев-Исаев — муж конкурсантки 2019 года, тоже преподаватель истории и обществознания.

Людмила Федоровна Воробьева-Исаева преподает в школе-интернате № 1 с. Каргасок 14 лет.

Она не только педагог-предметник, но также руководит школьным краеведческим музеем, является наставником молодых учителей. За время работы становилась победителем региональных педагогических конкурсов «Методист года», «Лучший наставник».

ИСТОЧНИК KP.RU

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