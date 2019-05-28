Томская таможня рассказала о новых правилах перевозки багажа

СЕГОДНЯ 07:19 2019-05-28T07:19:37+03:00

В преддверии сезона отпусков туристам составили памятку, что можно привозить

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С 1 января снижены нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. Через таможенные пункты без уплаты пошлины можно ввезти товары на сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) весом до 25 килограммов включительно.

Изменения не коснулись пассажиров международных авиарейсов: без пошлины можно ввозить на сумму, не превышающую 10 000 евро в эквиваленте, и (или) весом не более 50 килограммов.

Необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию (ПТД), если, вы везете:

- алкогольные напитки и пиво, в том числе приобретенные в Duty Free, в количестве более 3 литров в расчете на одного человека (которому есть 18 лет). В случае ввоза алкоголя от 3 до 5 литров включительно. За каждый «лишний» литр нужно заплатить 10 евро.

- ввозимые и вывозимые наличные денежные средства на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США;

- культурные ценности;

- драгоценные металлы и драгоценные камни;

- животные и растения

- оружие и боеприпасы;

- наркотические средства и психотропные вещества в виде лекарственных средств по медицинским показаниям при наличии соответствующих документов;

- радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства гражданского назначения, в том числе встроенные или входящие в состав других товаров;

- технические средства, имеющие функции шифрования.

Декларировать и при необходимости уплачивать таможенные платежи необходимо владельцам:

- изделий из драгоценных металлов,

- изделий из драгоценных камней и природного жемчуга

- часов наручных, карманных

Без документов товар считается контрабандой, а его владелец несет уголовную ответственность.

Среди запрещенных к вывозу вещей: служебное и гражданское оружие, патроны, наркотики, саженцы экзотических растений без разрешительных документов.

Также, к товарам для личного пользования не относятся этиловый спирт и алкоголь более 5 литров на одного человека, более 200 сигарет или 50 сигар, или 250 граммов табака.

ПТД можно заранее заполнить и подать в электронном виде через «Личный кабинет участника ВЭД» на официальном сайте ФТС России.

ИСТОЧНИК KP.RU