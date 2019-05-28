Томская таможня рассказала о новых правилах перевозки багажа
С 1 января снижены нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. Через таможенные пункты без уплаты пошлины можно ввезти товары на сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) весом до 25 килограммов включительно.
Изменения не коснулись пассажиров международных авиарейсов: без пошлины можно ввозить на сумму, не превышающую 10 000 евро в эквиваленте, и (или) весом не более 50 килограммов.
Необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию (ПТД), если, вы везете:
- алкогольные напитки и пиво, в том числе приобретенные в Duty Free, в количестве более 3 литров в расчете на одного человека (которому есть 18 лет). В случае ввоза алкоголя от 3 до 5 литров включительно. За каждый «лишний» литр нужно заплатить 10 евро.
- ввозимые и вывозимые наличные денежные средства на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США;
- культурные ценности;
- драгоценные металлы и драгоценные камни;
- животные и растения
- оружие и боеприпасы;
- наркотические средства и психотропные вещества в виде лекарственных средств по медицинским показаниям при наличии соответствующих документов;
- радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства гражданского назначения, в том числе встроенные или входящие в состав других товаров;
- технические средства, имеющие функции шифрования.
Декларировать и при необходимости уплачивать таможенные платежи необходимо владельцам:
- изделий из драгоценных металлов,
- изделий из драгоценных камней и природного жемчуга
- часов наручных, карманных
Без документов товар считается контрабандой, а его владелец несет уголовную ответственность.
Среди запрещенных к вывозу вещей: служебное и гражданское оружие, патроны, наркотики, саженцы экзотических растений без разрешительных документов.
Также, к товарам для личного пользования не относятся этиловый спирт и алкоголь более 5 литров на одного человека, более 200 сигарет или 50 сигар, или 250 граммов табака.
ПТД можно заранее заполнить и подать в электронном виде через «Личный кабинет участника ВЭД» на официальном сайте ФТС России.
ИСТОЧНИК KP.RU