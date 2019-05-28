Стрельба с погоней: пьяный водитель УАЗа устроил боевик на томской трассе

СЕГОДНЯ 05:59 2019-05-28T06:06:37+03:00

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• Сотрудники ГИБДД по Томской области проявили высокий профессионализм при задержании нарушителя закона на трассе Томск-Мариинск. Заметив странности в движении одного автомобиля, стражи порядка попытались его остановить для проверки, однако мужчина за рулем УАЗа рванул от них на всей скорости, создавая авариные ситуации.

• «Водитель автомобиля УАЗ-396254 на большой скорости скрывался от преследования патрульным автомобилем с включенными проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом, игнорировал неоднократные требования сотрудников полиции об остановке, выезжал на полосу встречного движения и обочины при обгоне и опережении других транспортных средств, подвергая непосредственной угрозе жизнь и здоровье других участников дорожного движения», — сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В результате, инспектора были вынуждены сделать два предупредительных выстрела, после чего пробить колеса. К счастью, в погоне с последующим задержанием лихача, никто не пострадал.

При извлечении злополучного водителя из кабины выяснилось, что тот был сильно пьян, а кроме того, не имел водительского удостоверения. В отношении 37-летнего нарушителя возбуждены два административных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU