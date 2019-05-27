2019-05-27T11:48:45+03:00
Происшествия

После столкновения двух авто в Томске в больницу попали 4 человека

ДТП произошло на улице Красноармейской
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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Четверо молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет пострадали в серьезной аварии в Томске. ДТП, связанное с лобовым столкновением «Лады» и иномарки произошло ночью 26 мая на улице Красноармейской, 75. Вероятной причиной аварии могло стать нарушение правил дорожного движения мужчиной, сидевшим за рулем «Мазды», в результате чего его авто столкнулось с машиной, в которой ехала молодежь.

«По предварительной информации, 30-летний мужчина-водитель автомобиля Mazda Capella, выполняя маневр левого поворота, не предоставил преимущество в движении автомобилю Ladа-217250 под управлением 25-летнего мужчины-водителя», — сообщила пресс-служба правления МВД по Томской области.

Как уточнили в ведомстве, в ДТП получили травмы все участники происшествия: оба водителя и два пассажира «Лады»: 20-летний юноша и 22-летняя девушка. Пострадавшие были незамедлительно доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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