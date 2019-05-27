Самолет авиации Росгвардии получил почетное имя

СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-27T11:11:23+03:00

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24 мая в Калужской области на аэродроме «Ермолино» статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Захаркин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном присвоению почетного наименования «Игорь Груднов» военно-транспортному самолету Ил-76МД.

«В войсках национальной гвардии свято чтят память о своих героях. Именно поэтому приказом директора Росгвардии воздушному судну было присвоено имя Героя России генерал-полковника Игоря Груднова. Руководство ведомства, ветераны, сотрудники и военнослужащие, все мы отдаем дань уважения достойному человеку и мужественному генералу», - сказал на торжественном митинге генерал-полковник Сергей Захаркин.

Заместитель директора Росгвардии отметил, что жизненный путь генерал-полковника Игоря Груднова является ярким примером бескорыстного служения Отечеству и по праву заслуживает самой высокой оценки.

«Игорь Сергеевич был человеком светлым, душевным, порядочным, честным – это помогало и ему, и его соратникам идти по нелегким военным дорогам.

Память о генерал-полковнике Игоре Груднове живет в наших сердцах и будет передаваться последующим поколениям защитников Отечества», - подчеркнул генерал-полковник Сергей Захаркин.

Статс-секретарь – заместитель директора Росгвардии выразил уверенность, что экипаж самолета «Игорь Груднов» будет ответственно подходить к выполнению полетных заданий в память о прославленном военачальнике.

В торжественном митинге приняли участие вдова Героя России командующего Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковника Игоря Сергеевича Груднова – Светлана Груднова, дочь военачальника – Александра Груднова, начальник Главного управления по работе с личным составом Росгвардии генерал-майор Николай Рябчиков, врио начальника Главного управления авиации Росгвардии генерал-майор Дмитрий Костюнин, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по делам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Григорий Фоменко, офицеры центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, ветераны войск, военнослужащие авиационного полка Росгвардии.

Чин освящения самолета совершил благочинный Боровского района протоиерей Игорь Павлов.

Генерал-полковник Сергей Захаркин и почетные гости осмотрели территорию воинской части, возложили цветы к монументу «Во славу авиаторов Росгвардии и памяти товарищей, погибших при исполнении служебного долга» (с 1995 года при выполнении служебно-боевых задач погибли 19 военнослужащих полка).

Справочно

Груднов Игорь Сергеевич родился 2 декабря 1958 года в городе Чистополе Республики Татарстан. В 1980 году с золотой медалью окончил Орджоникидзевское высшее военное командное Краснознаменное училище имени С.М. Кирова МВД СССР, в 1989-м – Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2004-м – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. С 1980 года служил на командных должностях в Управлении внутренних войск МВД СССР. С 1989-го по 1996 год проходил службу на различных воинских должностях в Управлении внутренних войск по Дальнему Востоку и Восточной Сибири.

В 1996 году переведен на Северный Кавказ, где принял непосредственное участие в боевых действиях по защите территориальной целостности Российской Федерации и конституционных прав граждан.

Звания Героя России был удостоен 29 февраля 2000 года за мужество, отвагу и умелое руководство операцией по освобождению от террористов города Грозного. Лично принимал участие в боевых действиях, неоднократно был ранен.

С 2012 года генерал-лейтенант Игорь Груднов проходил службу в должности первого заместителя командующего войсками Северо-Кавказского округа внутренних войск. Под его руководством временная группировка войск округа успешно выполнила задачи по обеспечению безопасности XXII зимних Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи. Это была вторая Олимпиада для Игоря Сергеевича. В 1980 году молодым офицером он возглавлял одно из подразделений войск правопорядка, обеспечившее безопасность Олимпиады, проходившей в Москве.

Указом Президента Российской Федерации в 2016 году его назначили командующим Восточным округом войск национальной гвардии. В ходе масштабной работы генерал Груднов сформировал крепкий коллектив профессионалов, который обеспечил и продолжает обеспечивать правопорядок и общественную безопасность в регионе. Под его руководством военнослужащим и сотрудникам округа в тесном контакте с коллегами из взаимодействующих структур удалось существенно сократить масштабы браконьерства на Дальнем Востоке и вернуть государству тонны незаконно добытых биоресурсов.

Герой Российской Федерации, командующий Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Игорь Сергеевич Груднов скоропостижно скончался 11 октября 2018 года. Похоронен в городе Ростове-на-Дону.

В память об этом замечательном человеке и настоящем российском офицере, отдавшем свою жизнь служению Отечеству, открыты мемориальные доски в Хабаровске, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Улан-Удэ и Владикавказе.

По имеющейся договоренности с администрацией Хабаровска, в этом году одну из улиц города планируется назвать именем Героя России генерал-полковника Игоря Сергеевича Груднова и установить на ней бюст военачальника.

Экипаж самолета Ил-76МД «Игорь Груднов» - один из лучших в Росгвардии. Он успешно справился с задачами по обеспечению безопасности Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, XXII зимних Олимпийских игр в городе Сочи. Перевозил грузы и личный состав для выполнения служебно-боевых задач войсками национальной гвардии в Северо-Кавказском регионе. Командир экипажа капитан Дмитрий Баронин.

Самолет Ил-76МД считается одним из самых надежных и востребованных военно-транспортных самолетов. Его максимальный взлетный вес – 190 тонн, практический потолок высоты – 12 750 метров, максимальная скорость – 780 км/ч, максимальная дальность полета – 10 000 км, экипаж – 7 человек. Самолет способен перевезти по воздуху 48 тонн.

В настоящее время почетные наименования имеют 11 воздушных судов авиации войск национальной гвардии, в том числе 7 самолетов и 4 вертолета. Четыре самолета Ил-76МД авиации Росгвардии носят почетные наименования «Игорь Груднов», «Иван Яковлев», «Вячеслав Тихомиров», «Владимир Пономарев», два Ан-26 - «Николай Гаридов», «Николай Скрыпник», один Ан-72 - «Юрий Шаталин».

ИСТОЧНИК KP.RU