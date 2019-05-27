2019-05-27T08:19:39+03:00
Схема проезда

Какие улицы перекроют во время томского марафона 7-9 июня

Смотрите транспортную схему и планируйте свой маршрут
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Перекрытие улиц будет проходить в несколько этапов.Перекрытие улиц будет проходить в несколько этапов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Поскольку маршрут марафона пройдет по проспекту Ленина, то подготовлена измененная схема движения транспорта. Перекрытие улиц будет проходить в несколько этапов.

Так, 7 июня с 20.00 до 24.00 9 июня будет прекращено движение по одной полосе пр. Ленина вдоль здания ТУСУРа (пр. Ленина, 40).

8 июня с 10.00 до 24.00 9 июня будет прекращено движение по одной полосе пр. Ленина вдоль пл. Новособорная;

8 июня с 18.00 до 24.00 9 июня будет ограничено движение по пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. Московский тракт; по пер. Спортивный от ул. Советская до пр. Ленина; по ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер. Спортивный.

9 июня с 00.00 до 17.00 по пр. Ленина от пр. Фрунзе до пр. Кирова; по ул. Московский тракт от пер. Базарный до пр. Ленина; по ул. Герцена от ул. Советская до пр. Ленина; по ул. Карташова от ул. Советская до пр. Ленина,

9 июня с 06.00 до 17.00 минут будет перекрыто движение по всему маршруту марафона с поэтапным открытием движения по мере прохождения забега последним участником марафона: по пр. Ленина ул. Нахимова до пл. Ленина, по ул. Набережная реки Томи, по ул. Карла Маркса от пл. Ленина до пер. Пристанской, по ул. Розы Люксембург от пл. Ленина до пер. Совпартшкольный, по ул. Октябрьский взвоз, ул. Пушкина от ул. Октябрьская до парка Белое озеро, ул. Белая, Октябрьская, Шишкова, Обруб, Набережная реки Ушайки, пл. Батенькова, ул. Гагарина, пр. Фрунзе от пр. Ленина до ул. Гоголя, ул. Белинского от пр. Фрунзе до ул. Учебная, по ул. Учебная от ул. Вершинина до ул. Московский тракт, по ул. Советская и ул. Кузнецова, а также на прилегающих к маршруту Марафона улицах. Выезд и въезд в г. Томск по ул. Нахимова будет свободным. Рекомендуем осуществлять объезд маршрута Марафона по ул. Красноармейская и пр. Комсомольский.

пресс-служба мэрии Томска Фото: из открытых источников

пресс-служба мэрии ТомскаФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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