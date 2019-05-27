У томичей есть еще неделя, чтобы подать заявки на марафон

СЕГОДНЯ 08:16 2019-05-27T08:16:57+03:00

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Одно из самых ожидаемых спортивных событий этого лета не за горами. Осталось меньше двух недель до Томского марафона. Ставшего традиционным. В настоящий момент заявки на участие в забеге подали почти 3,3 тысячи человек. Регистрация продолжается на официальном сайте мероприятия.

Оргкомитет принял решение продлить регистрацию еще на неделю: интерес к этому масштабному спортивному событию очень большой, в том числе у жителей других регионов России и стран мира. К нам приедут атлеты из Новосибирской, Кемеровской областей, Омска, Иркутска, Краснодара, Тюмени, Перми, Челябинска, Приморского края, Республик Хакасия, Бурятия и Алтай. Кроме того, в числе бегунов — спортсмены из Австралии, Франции, Аргентины, Венгрии, Испании, Швейцарии, Монголии и США.

Почти 1,5 тысячи зарегистрировавшихся выбрали полумарафонскую дистанцию в 21 км. Целый марафон решили пробежать 579 человек, в забеге на 5 км примут участие 676 человек. Еще более 500 участников выйдут на старт детского забега в 1 км.

ИСТОЧНИК KP.RU