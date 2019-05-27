Томичи теперь могут без визы ездить в Коста-Рику

СЕГОДНЯ 06:52 2019-05-27T06:52:49+03:00

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Как сообщает Российская газета с 25 мая россияне могут въезжать без визы в Коста-Рику. Вступает в силу соглашение об условиях отказа от визовых формальностей, которое наши страны подписали в прошлом году.

Теперь томичам для поездки в Коста-Рику достаточно иметь только заграпаспорт. Находится там без визы можно до 90 календарных дней.

Всего россияне имеют возможность безвизового въезда в 118 стран мира. Это такие азиатские страны, как Таиланд, Малайзия, Мальдивы, Вьетнам, Монголия, Индонезия. В Европе безвизовый режим действует для россиян в Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине. Также без визы граждане России могут въезжать во многие африканские страны, включая, Египет, Марокко, Тунис, Танзанию, Кению, ЮАР. В Турцию, Израиль, Ливан, Катар, ОАЭ на Ближнем Востоке, на острова Фиджи, в Микронезию в Океании, на Кубу, в Ямайку, Доминикану в Карибском бассейне. И во многие страны Латинской Америки, в том числе в Аргентину, Чили, Бразилию, Колумбию, Уругвай, Парагвай, Венесуэлу

ИСТОЧНИК KP.RU