2019-05-27T06:40:50+03:00
Происшествия

Томичка обокрала своего кавалера в бане

Девушка нашла его в местном ночном клубе
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба прокуратуры Томской областифото: пресс-служба прокуратуры Томской областиФото: из открытых источников
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Молодой , 31-летней северчанке грозит реальный срок и лишение свободы. Развлекаясь со своим новым знакомым, девушка похитила у него деньги и сотовый телефон.

Подробности сообщили в областной прокуратуре. Подсудимая отдыхала в клубе со своей подругой, где познакомилась с двумя мужчинами, которые предложили девушкам поехать с ними в баню. Там воспользовавшись состоянием сильного алкогольного опьянения одного из кавалеров, девушка с принадлежащего ему сотового телефона через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» совершила два перевода, а затем похитила и сам телефон, после чего скрылась с места происшествия. Общая сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей.

Суд приговорил виновную к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. К тому же северчанка уже была дважды судима, в том числе за кражу. Не согласившись с приговором, адвокат принес апелляционную жалобу с требованием оправдания подзащитной в связи с отсутствием достаточных доказательств.

Однако прокурор Вера Зиганшина убедила судебную коллегию в законности и справедливости приговора. Апелляцию отклонили, а приговор вступил в законную силу, осужденная приступила к отбыванию наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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