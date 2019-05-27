2019-05-27T06:27:14+03:00
Происшествия

Житель Томской области вонзил нож дяде, за то, что тот навел на него порчу

К тому же, потерпевший не пригласил на свой День рождения
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Такой вот "подарочек" приготовил племенник на юбилейТакой вот "подарочек" приготовил племенник на юбилейФото: Иван ВИСЛОВ
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Жестоко отомстил своими родственнику житель Колпашево. Об инциденте сообщила местная городская прокуратура.

В суд направили уголовное дело на 34-летнего мужчину, который ударил своего родственника ножом, заподозрив в наведении порчи.

В марте 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения пришел к своему дяде на его 70-летие. Однако потерпевший не приглашал своего родственника. В ходе ссоры племянник ударил дядю кухонным ножом в живот, причинив колото-резанное ранение брюшной стенки с повреждением внутренних органов, осложнившееся внутрибрюшным кровотечением.

Свою вину подсудимый признал полностью. Объяснив все тем, что потерпевший навел на него порчу, отчего у него начались проблемы в жизни. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Колпашевский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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