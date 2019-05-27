2019-05-27T06:10:41+03:00
Общество

Томские волонтеры ищут мужчину «в черном», пропавшего неделю назад

Местонахождение Антона Буквеева неизвестно с прошлого понедельника
Татьяна Щукина
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Молодой мужчина был одет в спортивные брюки и "кожанку"Молодой мужчина был одет в спортивные брюки и "кожанку"Фото: соцсети
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» попросил помощи земляков в розыске 32-летнего жителя деревни Кандинка Томского района Антона Букреева. Близкие не видели молодого мужчину с 20 мая.

Известно, что Антон среднего роста (175 сантиметров), имеет русые волосы и карие глаза. В день пропажи на нем была черная кожаная куртка, черные спортивные штаны и черные туфли.

Добровольцы просят всех, кто может что-либо знать о местонахождении Антона Букреева, позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52, или 112.

Напомним, что в минувшие выходные томские волонтеры отыскали в лесу заблудившуюся пенсионерку. Пожилая женщина проплутала в лесных дебрях всю ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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