Томские волонтеры ищут мужчину «в черном», пропавшего неделю назад

СЕГОДНЯ 06:02 2019-05-27T06:10:41+03:00

Молодой мужчина был одет в спортивные брюки и "кожанку" Фото: соцсети

Изменить размер текста: A A

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» попросил помощи земляков в розыске 32-летнего жителя деревни Кандинка Томского района Антона Букреева. Близкие не видели молодого мужчину с 20 мая.

Известно, что Антон среднего роста (175 сантиметров), имеет русые волосы и карие глаза. В день пропажи на нем была черная кожаная куртка, черные спортивные штаны и черные туфли.

Добровольцы просят всех, кто может что-либо знать о местонахождении Антона Букреева, позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52, или 112.

Напомним, что в минувшие выходные томские волонтеры отыскали в лесу заблудившуюся пенсионерку. Пожилая женщина проплутала в лесных дебрях всю ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU