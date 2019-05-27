Низко летел: превысив скорость, томич на ВАЗе перевернулся в кювет

СЕГОДНЯ 05:45 2019-05-27T05:45:29+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором получил травму один человек, произошло в Томской области в воскресенье, 26 мая. Авария случилась на около 11:50 часов на 17-м километре трассы Камаевка — Асино — Первомайское. Вероятной причиной ДТП является превышение скорости 47-летним водителем отечественной «девятки».

«По предварительным данным, водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2109, двигался в сторону Томска. Водитель выбрал неправильную скорость движения и, не справившись с управлением, допустил опрокидывание автомобиля в правый кювет по ходу движения», — сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Как пояснили стражи порядка, в результате аварии был травмирован пассажир ВАЗа, он был доставлен в районную больницу города Асино.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшедшего.

Напомним, что в тот же выходной день в городе Томске произошло ЧП: на улице Ивановского упал строительный кран, его стрела придавила кабину машиниста.

ИСТОЧНИК KP.RU