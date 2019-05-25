2019-05-25T11:52:26+03:00
Происшествия

Томичка ударила сотрудницу полиции ножом в спину

Ей грозит от 12 до 20 лет тюрьмы
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Девушку будут судить за такой жестокий поступокДевушку будут судить за такой жестокий поступокФото: Анна СЕМИНА
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В Томской области арестовали местную жительницу, которая ранила полицейского.

Как сообщает Следственный комитет, по предварительным данным вечером 22 мая 33-летняя жительница города Асино, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, в целях воспрепятствования сотруднице полиции нанесла ей удар ножом в область спины. Потерпевшую увезли в медицинское учреждение.

Подозреваемую задержали и допросил. На гражданку завели уголовное дело. За совершение указанных действий женщине грозит лишение свободы сроком от двенадцати до двадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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