Томичка ударила сотрудницу полиции ножом в спину

25 Май 11:52 2019-05-25T11:52:26+03:00

Девушку будут судить за такой жестокий поступок Фото: Анна СЕМИНА

Ей грозит от 12 до 20 лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

В Томской области арестовали местную жительницу, которая ранила полицейского.

Как сообщает Следственный комитет, по предварительным данным вечером 22 мая 33-летняя жительница города Асино, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, в целях воспрепятствования сотруднице полиции нанесла ей удар ножом в область спины. Потерпевшую увезли в медицинское учреждение.

Подозреваемую задержали и допросил. На гражданку завели уголовное дело. За совершение указанных действий женщине грозит лишение свободы сроком от двенадцати до двадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU