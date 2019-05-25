Томич выиграл золотую медаль на Первенстве Европы по кумитэ

25 Май 11:42 2019-05-25T11:42:12+03:00

В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из 26 стран континента Фото: из открытых источников

Он победил в весовой категории до 70 килограммов

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Первенство Европы KWU по киокусинкай в дисциплине «кумитэ» завершилось в Берлине. В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из 26 стран континента.

Наш томич, спортсмен федерации киокусинкай Томской области и воспитанник клуба «Восток» Данил Зезюля завоевал золотую медаль.

- В 2018 и 2019 годах он побеждал на первенстве России. В Берлине Данил дебютировал на международной арене. Он победил в весовой категории до 70 килограммов среди спортсменов 16-17 лет,- рассказал президент федерации киокусинкай Томской области Игорь Гуцал.

Данил Зезюля занимается под руководством бригады тренеров Николая и Виталия Анисимовых. Поздравляем земляка с победой!

ИСТОЧНИК KP.RU