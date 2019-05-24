Томичам обещают неблагоприятную погоду на выходные

СЕГОДНЯ 11:54 2019-05-24T11:54:11+03:00

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По информации Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в субботу и воскресенье, 25 и 26 мая, на территории Томской области ожидаются дожди, местами грозы, град, усиление ветра до 22 м/сек и шквалистыми порывами до 25-28 м/сек. В ночь на 25 мая возможны заморозки 0-2°С.

Областная комиссия по ЧС предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на линиях электропередач, нарушениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП, падением слабо закрепленных конструкций.

Об экстренных ситуациях жители региона могут сообщать по телефонам Единых дежурно-диспетчерских служб и номерам вызова экстренных служб: пожарно-спасательной — 101, полиции — 102, скорой помощи — 103, газовой службы — 104. В Томске, Северске и Томском районе их заменяет единый номер 112.

ИСТОЧНИК KP.RU