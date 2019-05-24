Томичи могут подавать заявки на «Стальной характер»

СЕГОДНЯ 11:04 2019-05-24T11:05:16+03:00

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Экстремальный забег «Стальной характер» пройдет в Томске во второй раз. Назначена дата – 29 июня. Участников будут ждать две трассы 5 км и 8 км и множество испытаний. Им предстоит преодолеть более двадцати препятствий: окунуться в ледяные ванны, проползти под колючей проволокой, забраться на четырехметровый бастион и многое другое. Трассу можно проходить как одному – в личном зачете, так и командой, в составе которой могут быть друзья, знакомые, родственники, коллеги или случайные люди, объединенные общей идеей – закалить характер. Каждый финишер получит медаль и конечно незабываемые эмоции.

«Стальной характер» впервые прошел в Томске в прошлом году. Он собрал большое количество положительных отзывов и стал одним из самых ожидаемых спортивных событий. Проект «Стальной характер» в Томске состоится в рамках комплексной программы популяризации здорового образа жизни, которая с 2016 года реализуется «Фондом поддержки спорта» при содействии «СИБУР», в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел».

Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте проекта и в социальных сетях:

http://steelcharacter.ru/

https://vk.com/steelcharacter

ИСТОЧНИК KP.RU