Томские мусульмане впервые масштабно проведут Ифтар

СЕГОДНЯ 10:35 2019-05-24T10:35:45+03:00

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Завтра, 25 мая, после 22 часов на территории Белой соборной мечети (Московский тракт, 43) состоится торжественная трапеза месяца Рамадан — Ифтар. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Ожидается, свыше тысячи приглашенных. Праздник откроют почетные гости Ифтара, среди которых заместитель имама центральной мечети Махачкалы Магомед Курбандибиров, член межведомственного совета по взаимодействию с дагестанским землячеством в регионах РФ и за рубежом при Министерстве по национальной политики Республики Дагестан Израил Кебедов, первый вице-президент Федерации самбо Республики Дагестан, чемпион мира по смешанным единоборствам Магомед Маликов и другие.

Для гостей праздника организаторы накроют столы с угощениями. Кроме того, перед участниками мероприятия выступит группа религиозных песнопений «Наследие» (Республика Дагестан).

В томском Ифтаре примут участие представители различных религиозных конфессий и национально-культурных автономий, общественных организаций, члены Ассамблеи народов Томской области, Общественной палаты Томской области, Томской городской палаты общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU