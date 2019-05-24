2019-05-24T10:26:49+03:00
Происшествия

Житель Томской области похитил две бензопилы и другие инструменты из столярки

Однако он не успел сделать ремонт или продать добычу
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба УМВД по Томской области.фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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В дежурную часть Тегульдетского района поступило сообщение о краже. В одной из столярок пропали все электроинструменты и 50 литров дизеля. Расследуя дело, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

По предварительным данным, парень проник в помещение и стащил оттуда две бензопилы, электродрель, аккумуляторную дрель, угловую шлифмашину, компрессор и 50 литров топлива.

Сумма ущерба составила около 40 000 рублей. Похищенное имущество полицейские забрали и вернули законному владельцу. А на подозреваемого завели уголовное дело по статье 158 «Кража». Ему грозит лишение свободы до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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