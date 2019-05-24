В Томске пройдет «День молочка»

СЕГОДНЯ 09:36 2019-05-24T09:36:38+03:00

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В воскресенье, 2 июня на Новособорной площади в Томске состоится ежегодный праздник - «День молочка». Юных томичей приглашают поучаствовать в конкурсах, а также посетить молочнуый город Milkburg.

Дети перевоплотятся в лаборантов, мерчендайзеров, технологов производства, инженеров. В игровой форме им расскажут об особенностях работы на молочном заводе.

Также маленькие томичи смогут продегустрировать йогурты. На центральной сцене пройдет конкурсная программа, в ходе которой будут разыграны наборы молочной продукции и другие призы.

ИСТОЧНИК KP.RU