В Томске пройдет «День молочка»
Дети смогут освоить профессию на «молочном заводе»
Юных томичей приглашают поучаствовать в молочных конкурсахФото: Мария ЛЕНЦ
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В воскресенье, 2 июня на Новособорной площади в Томске состоится ежегодный праздник - «День молочка». Юных томичей приглашают поучаствовать в конкурсах, а также посетить молочнуый город Milkburg.
Дети перевоплотятся в лаборантов, мерчендайзеров, технологов производства, инженеров. В игровой форме им расскажут об особенностях работы на молочном заводе.
Также маленькие томичи смогут продегустрировать йогурты. На центральной сцене пройдет конкурсная программа, в ходе которой будут разыграны наборы молочной продукции и другие призы.
ИСТОЧНИК KP.RU