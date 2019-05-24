Грозы, град и порывистый ветер ожидаются в Томске

СЕГОДНЯ 06:10 2019-05-24T06:10:43+03:00

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Томский гидрометцентр распространил штормовое предупреждение в регионе. По прогнозу синоптиков, уже днем в пятницу, 24 мая, а также в выходные дни, 25 и 26 мая, по области и Томску ожидаются местами умеренные дожди, грозы, возможен град и порывы ветра до 18-23 м/с.

«Это может спровоцировать аварии на объектах ЖКХ, ТЭК, транспортной инфраструктуры, падение деревьев и рекламных конструкций, увеличение количества ДТП», - предупредили горожан об опасности мэрия Томска.

Представители горадминистрации и специалисты МЧС рекомендует томичам при усилении ветра избегать опасных мест: вблизи щитовой рекламы, слабо закрепленных конструкций, наклоненных деревьев. Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, чтобы не провоцировать дорожно-транспортные происшествия и автомобильные пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU