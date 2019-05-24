Пьяная томичка ударила ножом сотрудницу полиции, прибывшую на вызов

СЕГОДНЯ 05:40 2019-05-24T05:51:53+03:00

Изменить размер текста: A A

До 20 лет лишения свободы ожидает 33-летнюю жительницу Томской области, которая подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В среду, 22 мая, женщина из города Асино весело проводила вечер в компании со спиртными напитками. Результатом отдыха стал вызов полиции в квартиру гражданки. Хозяйка квартиры встретила стражей порядка крайне агрессивно: схватив нож, он ударила им в спину женщины-полицейского.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по месту своего проживания, она умышленно, в целях воспрепятствования сотруднице МО МВД России «Асиновский» законной деятельности по охране порядка и обеспечению общественной безопасности, нанесла ей удар ножом в область спины», - сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Томской области.

В ведомстве пояснили, что раненая сотрудница полиции была срочно доставлена в больницу, а нападавшая – задержана.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу. За совершенное преступление жительнице Асино грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU