2019-05-23T11:47:19+03:00
Схема проезда

На Иркутском тракте в Томске перекроют транспортное кольцо

На все выходные там установят знак объезда
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Движение транспорта будет перекрыто по двум полосамДвижение транспорта будет перекрыто по двум полосамФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Специалисты «ТомскРТС» 24 мая приступят к замене перехода тепловых сетей под проезжей частью автотранспортного кольца на улице Суворова.

Земляные работы для последующей замены тепловой сети под автодорогой начнутся в пятницу после 22.00. На время ремонта до 24.00 воскресенья, 26 мая, будет перекрыто движение транспорта по двум полосам Иркутского тракта со стороны улицы Любы Шевцовой на участке от улицы Любы Шевцовой до Суворова.

Работы будут производиться без отключения горячего водоснабжения у потребителей. Автолюбителей просят заранее выбирать объездные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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