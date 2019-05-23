Массовое приготовление яичницы пройдет в Томской области

СЕГОДНЯ 05:04 2019-05-23T05:11:27+03:00

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В четвертый раз на томской земле пройдет межрегиональный фестивал декоративно-прикладного искусства «Золотая береста». Темой мероприятия, которое намечено на 8 июня в Асиновском районе, станут Зеленые святки (Семик).

«Центральное событие фестиваля — конкурс мастеров берестяных дел, для участия в котором в Асине соберутся лучшие художники из разных регионов России, — будет сопровождать масштабная тематическая программа», - сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Уточняется, что гости фестиваля познакомятся с самыми интересными и яркими традициями славянского народного праздника Зеленые святки, среди которых обряд завивания березки, когда девушки, украшая дерево венками и лентами, определяют свою судьбу, а также массовое приготовление яичницы — традиционного блюда наших предков в период Зеленых святок.

Кроме того, на фестивале состоится открытие скульптурной композиции, посвященной самому светлому дереву русского леса — березе. .

Любителей песен и танцев организаторы ждут на межрайонном фестивале «Играй, гармонь!». Тех, кто ценит банные процедуры, — на площадке «БаняФест».

С полной афишей фестиваля можно познакомиться по ссылке

ИСТОЧНИК KP.RU