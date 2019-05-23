Лже-установщик пластиковых окон задержан за мошенничество в Томске
33-летний житель Томска задержан сотрудниками полиции по подозрении в мошенничестве: гражданин брал деньги у горожан за установку пластиковых окон, но не выполнял взятые на себя обязательства. Поняв, что их обманули, потерпевшие граждане обратились в ОМВД России по Советскому району с заявлением, и подозреваемого в преступлении удалось установить.
«По предварительным данным, подозреваемый, путем обмана и злоупотреблением доверия, под предлогом выполнения работ по установке пластиковых окон получил денежные средства по договору подряда, однако предлагаемую услугу не выполнил. Сумма ущерба составила более 190 000 рублей», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального УМВД.
В отношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU