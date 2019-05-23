2019-05-23T04:19:07+03:00
Происшествия

Лже-установщик пластиковых окон задержан за мошенничество в Томске

Мужчина нанес жертвам своих действий ущерб на 190 тысяч рублей
Татьяна Щукина
Поделиться:
Ранее мужчина не был судимРанее мужчина не был судимФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

33-летний житель Томска задержан сотрудниками полиции по подозрении в мошенничестве: гражданин брал деньги у горожан за установку пластиковых окон, но не выполнял взятые на себя обязательства. Поняв, что их обманули, потерпевшие граждане обратились в ОМВД России по Советскому району с заявлением, и подозреваемого в преступлении удалось установить.

«По предварительным данным, подозреваемый, путем обмана и злоупотреблением доверия, под предлогом выполнения работ по установке пластиковых окон получил денежные средства по договору подряда, однако предлагаемую услугу не выполнил. Сумма ущерба составила более 190 000 рублей», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Массовое приготовление яичницы пройдет в Томской области
730 кг «санкционных» груш из Голландии раздавили бульдозером в Томске
Полиция и волонтеры не могут найти томича, заблудившегося у кладбища
Для маленьких томичей устраивают квест по следам сказок братьев Гримм
Дожди будут идти в Томске до конца мая
В центре Томска запустят в небо воздушных змеев
По Томской области ездит передвижная автополиклиника
В Томской области появится четыре виртуальных концертных зала
Водитель погиб, вылетев с дороги на бетонную плиту в Томске
Чемпионы мира запустят с томичами «цифровых» воздушных змеев в субботу
Томичей с ОВЗ приглашают к участию во Всемирном Парамузыкальном фестивале
Человека, зверски убившего собаку-питбуля, ищут в Томске
В Томске устроят бизнес-баню в День предпринимателя
Для томичей, вступающих в брак, организуют семинар
Томские ученые выявили белок, который блокирует рак
Шприцы на квадрокоптере попытался доставить томич в колонию родственнику