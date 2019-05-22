730 кг «санкционных» груш из Голландии раздавили бульдозером в Томске

СЕГОДНЯ 16:42 2019-05-22T16:42:54+03:00

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Россельхознадзор сообщил об уничтожении крупной партии груш в Томской области. Партия в 730 кг была изъята инспекторами ведомства на одном из оптовых складов областного центра. Груши были привезены на территорию России из Нидерландов под видом аргентинских (южноамериканская страна не подпадает под российские санкции). В Томск «запретные плоды» были доставлены из Новосибирска. Как рассказали в региональном управлении Россельхознадзора, голландские груши не успели поступить в продажу – инспекторы «расшифровали» их сразу после разгрузки из фуры. Что интересно, на грушах сохранились голландские этикетки, но сверху они были заклеены аргентинскими. Документов на фрукты не было, кому из предпринимателей они предназначались, пока выяснить не удалось. Вся партия груш была уничтожена сразу после изъятия – фрукты раздавили бульдозером.

Отметим, что раздавленная партия груш по весу соизмерима со всем количеством санкционной плодоовощной продукцией, уничтоженной в Томской области в 2018-м году.

ИСТОЧНИК KP.RU