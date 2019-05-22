2019-05-22T16:03:40+03:00
Общество

Полиция и волонтеры не могут найти томича, заблудившегося у кладбища

Мужчина вторые сутки петляет в лесу, неизвестно где
Татьяна Щукина
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Помимо традиционных опасностей леса, сейчас всем потерявшимся еще угрожают клещиПомимо традиционных опасностей леса, сейчас всем потерявшимся еще угрожают клещиФото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Спасатели, полицейские и добровольцы ведут поиски 49-летнего Резина Александар Игоревича, который работал в деревне Ущерб Томского района и заблудился в местном лесу во вторник, 21 мая. Наплутавшись по лесным дебрям, он сам вечером драматичного для себя дня позвонил по номеру «112». К сожалению, наличие мобильного телефона не помогло гражданину, поскольку он не смог дать спасателям никакой информации, позволившей бы конкретизировать его местонахождение. Томич сумел только сообщить, что находится рядом с каким-то кладбищем.

Вечером вторника мужчину начали искать волонтеры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Добровольцы объявили сбор на поиск в 22:30 часа. К сожалению, несмотря на все усилия, выйти на след заблудившегося Александра Резина не удалось. Поиски продолжились в среду - сегодня волонтеры объявили сбор всех желающих принять участие в поисках на 5 часов вечера. Пока в группе «Лизы Алерт» в соцсети не появилось информации, получилось ли найти мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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