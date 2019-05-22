Для маленьких томичей устраивают квест по следам сказок братьев Гримм
Игры и конкурсы ждут гостей на детском празднике
Веселые задания ждут маленьких гостейФото: из открытых источников
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Первого июня в 11:00 в Российско-немецком доме на Красноармейской, 71 пройдет игровая программа для детей «Сказочный переполох». Для маленьких гостей приготовили интересные развлечения по следам сказок братьев Гримм. Можно будет поучаствовать в конкурсах, играх, мастер-классах. Вход свободный! Программа рассчитана на детей в возрасте от трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU