Для маленьких томичей устраивают квест по следам сказок братьев Гримм

СЕГОДНЯ 10:07 2019-05-22T10:07:57+03:00

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Первого июня в 11:00 в Российско-немецком доме на Красноармейской, 71 пройдет игровая программа для детей «Сказочный переполох». Для маленьких гостей приготовили интересные развлечения по следам сказок братьев Гримм. Можно будет поучаствовать в конкурсах, играх, мастер-классах. Вход свободный! Программа рассчитана на детей в возрасте от трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU