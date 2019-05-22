2019-05-22T10:07:57+03:00
Общество

Для маленьких томичей устраивают квест по следам сказок братьев Гримм

Игры и конкурсы ждут гостей на детском празднике
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Веселые задания ждут маленьких гостейВеселые задания ждут маленьких гостейФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Первого июня в 11:00 в Российско-немецком доме на Красноармейской, 71 пройдет игровая программа для детей «Сказочный переполох». Для маленьких гостей приготовили интересные развлечения по следам сказок братьев Гримм. Можно будет поучаствовать в конкурсах, играх, мастер-классах. Вход свободный! Программа рассчитана на детей в возрасте от трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24