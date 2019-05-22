2019-05-22T09:32:02+03:00
Происшествия

Дожди будут идти в Томске до конца мая

Жара пока не собирается приходить в наш город
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Залог отличной погоды – позитивный настрой.Залог отличной погоды – позитивный настрой.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Дождливая, переменчивая погода, к сожалению, продлится еще 10 дней, и даже сохранится в начале июня. По прогнозам синоптиков и данным сайта Гисметео, самым теплым днем на этой неделе станет суббота, 25 мая. Воздух к обеду прогреется до +22С. Затем вновь будет умеренно +15-16 градусов днем и положительная температура ночью +6-8С. Следующим солнечным прекрасным днем станет среда, 29 мая. Томичей ожидает настоящий подарок +23С тепла. Можно будет снять куртки и наконец-то ощутить лето. А вот дальше нас вновь захватят дожди и +16-17С днем. Таков прогноз на начало июня. Одевайтесь по ситуации, не забывайте про зонты, помните, что залог отличной погоды – позитивный настрой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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