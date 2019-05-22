В центре Томска запустят в небо воздушных змеев

СЕГОДНЯ 09:09 2019-05-22T09:09:57+03:00

Змеи будут символизировать телеканалы, которые переходят на цифровое вещание Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Томская область присоединится к всероссийской акции, посвященной переходу с аналогового телевизионного вещания на цифровое. В 11 часов на площади Новособорной пройдет «цифровая» зарядка со спортсменами Анной Бер (мастер спорта по подводному спорту, чемпионка России, Европы и мира), Анастасией Никитиной (заслуженный мастер спорта по гиревому спорту, рекордсменка и чемпионка России, Европы и мира) и Ильей Афониным (мастер спорта международного класса по кикбоксингу, чемпион России).

Затем волонтеры запустят в небо 22 воздушных змея с названием региона, логотипами 20 телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового вещания, и символ цифрового телевидения — «цифровую бабочку».

Напомним, что 3 июня Томская область и еще 57 регионов России перейдут на цифровое эфирное ТВ-вещание, для которого необходимо приемное оборудование с поддержкой стандарта DVB-T2.

ИСТОЧНИК KP.RU